Вночі 13 жовтня Миколаїв зазнав масованого обстрілу ракетами типу с-300.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

“Є влучання у п'ятиповерхівку. З під завалів дістали 11-річного хлопчика. Дитина 6 годин провела під завалами. Зараз йому надається меддопомога. Тривають пошуки ще 7 осіб”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Віталій Кім у Telegram

Фото: Віталій Кім у Telegram

Загалом по місту було випущено 8 ракет с-300.

Раніше повідомлялося, що після першої ночі 13 жовтня російська армія масовано обстріляла Миколаїв. Були влучання у п’ятиповерховий житловий будинок, два його поверхи повністю зруйновані.