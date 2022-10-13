Через обстріли на Львівщині виведено з ладу чотири важливі електропідстанції
Через обстріли на Львівщині виведено з ладу чотири важливі електропідстанції
Росія вночі випустила по Запоріжжю і передмістях близько семи ракет С-300 (оновлено)
Росія вночі випустила по Запоріжжю і передмістях близько семи ракет С-300 (оновлено)
Павло Ковтонюк: "Я бачу багато ситуацій, коли через війну руйнується лікарня - і виявляється, що можна обійтися без неї"
Павло Ковтонюк: "Я бачу багато ситуацій, коли через війну руйнується лікарня - і виявляється, що можна обійтися без неї"
Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
ЗСУ звільнили селище Червоне на Херсонщині
ЗСУ звільнили селище Червоне на Херсонщині
Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях
Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях
Ракетний терор: що робити українцям
Ракетний терор: що робити українцям
СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана (оновлено)
СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана (оновлено)
СБУ викрила митрополита УПЦ на роботі в інтересах РФ
СБУ викрила митрополита УПЦ на роботі в інтересах РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

Масований обстріл Миколаєва: з-під завалів дістали 11-річного хлопчика, тривають пошуки 7 людей

Росіяни вдарили по місту 8 ракетами.

Масований обстріл Миколаєва: з-під завалів дістали 11-річного хлопчика, тривають пошуки 7 людей
Фото: Віталій Кім у Telegram

Вночі 13 жовтня Миколаїв зазнав масованого обстрілу ракетами типу с-300.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

“Є влучання у п'ятиповерхівку. З під завалів дістали 11-річного хлопчика. Дитина 6 годин провела під завалами. Зараз йому надається меддопомога. Тривають пошуки ще 7 осіб”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Віталій Кім у Telegram

Фото: Віталій Кім у Telegram

Загалом по місту було випущено 8 ракет с-300.

 

Раніше повідомлялося, що після першої ночі 13 жовтня російська армія масовано обстріляла Миколаїв. Були влучання у п’ятиповерховий житловий будинок, два його поверхи повністю зруйновані. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також