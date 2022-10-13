Головне за ніч. Четвер, 13 жовтня

Відбиті атаки противника на Донеччині, ракетний удар по Миколаєву, обстріли Дніпропетровщини та Київщини, резолюція Генасамблеї ООН.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ЗСУ відбили атаки ворога біля Бахмутського, Озарянівки, Іванограда, Бахмута і Мар’їнки.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 32 удари. Підтверджено ураження більш як 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 4 вертольоти ворога та 26 БпЛА.

Ворожі підрозділи отримують вказівки тимчасово припинити наступальні дії на окремих напрямках, зокрема на Донеччині, через низький моральний-психологічний стан.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 13 жовтня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 63 800 військових. За минулу добу ЗСУ знищили близько 420 окупантів, 6 танків, 6 гелікоптерів і багато іншої військової техніки.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі 13 жовтня Миколаїв зазнав масованого обстрілу ракетами типу С-300: по місту було випущено 8 ракет.

“Є влучання у п'ятиповерхівку. З-під завалів дістали 11-річного хлопчика. Дитина 6 годин провела під завалами. Зараз йому надається меддопомога. Тривають пошуки ще 7 осіб”, – повідомив у Telegram голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Також зруйновано будівлю човникової станції, під завалами знайдено загиблого чоловіка. Інші ракети впали на відкриту територію.

Іранськими дронами-камікадзе “Shahed-136” російська армія вночі вдарила по Київщині.

Російські окупаційні війська всю ніч тероризували Нікопольщину “градами” і важкою артилерією.

“Найбільше постраждав Нікополь.Там окупанти поранили 59-річного чоловіка. Він у лікарні. У тяжкому стані. У місті понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Понад 2 000 родин лишилися без світла. Енергетики уже працюють”, – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Генеральна Асамблея ООН, схваливши резолюцію про територіальну цілісність України, підтвердила свою відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності нашої країни в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води.

У резолюції чітко зазначається, що перебування частин українських регіонів під тимчасовим військовим контролем Росії є результатом агресії, порушенням суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності України, заявили в українському МЗС.

“Підтримавши зазначений документ, держави-члени ООН визнали рішення рф щодо статусу чотирьох областей України несумісними з принципами Статуту ООН та висунули до росії вимогу щодо їх негайного і безумовного скасування”, – йдеться у заяві.

Ухвалений документ також містить вимогу до Російської Федерації негайно, повністю і безумовно вивести всі свої військові сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо, ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує незаконну анексію Росією території чотирьох областей України.За підтримку резолюції проголосували 143 зі 193 учасників Генасамблеї ООН. Утримались 35 країн, а 5 (РФ, Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа та Сирія) проголосували проти.

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