Головне за ніч. Четвер, 13 жовтня

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ЗСУ відбили атаки ворога біля Бахмутського, Озарянівки, Іванограда, Бахмута і Мар’їнки.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 32 удари. Підтверджено ураження більш як 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 4 вертольоти ворога та 26 БпЛА.
Ворожі підрозділи отримують вказівки тимчасово припинити наступальні дії на окремих напрямках, зокрема на Донеччині, через низький моральний-психологічний стан.
Більше про оперативну обстановку станом на ранок 13 жовтня – у нашій новині.
Генштаб також інформує, що з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 63 800 військових. За минулу добу ЗСУ знищили близько 420 окупантів, 6 танків, 6 гелікоптерів і багато іншої військової техніки.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.
Про інші втрати противника – в новині.
Уночі 13 жовтня Миколаїв зазнав масованого обстрілу ракетами типу С-300: по місту було випущено 8 ракет.
“Є влучання у п'ятиповерхівку. З-під завалів дістали 11-річного хлопчика. Дитина 6 годин провела під завалами. Зараз йому надається меддопомога. Тривають пошуки ще 7 осіб”, – повідомив у Telegram голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
Також зруйновано будівлю човникової станції, під завалами знайдено загиблого чоловіка. Інші ракети впали на відкриту територію.
Іранськими дронами-камікадзе “Shahed-136” російська армія вночі вдарила по Київщині.
Російські окупаційні війська всю ніч тероризували Нікопольщину “градами” і важкою артилерією.
“Найбільше постраждав Нікополь.Там окупанти поранили 59-річного чоловіка. Він у лікарні. У тяжкому стані. У місті понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Понад 2 000 родин лишилися без світла. Енергетики уже працюють”, – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Генеральна Асамблея ООН, схваливши резолюцію про територіальну цілісність України, підтвердила свою відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності нашої країни в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води.
У резолюції чітко зазначається, що перебування частин українських регіонів під тимчасовим військовим контролем Росії є результатом агресії, порушенням суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності України, заявили в українському МЗС.
“Підтримавши зазначений документ, держави-члени ООН визнали рішення рф щодо статусу чотирьох областей України несумісними з принципами Статуту ООН та висунули до росії вимогу щодо їх негайного і безумовного скасування”, – йдеться у заяві.
Ухвалений документ також містить вимогу до Російської Федерації негайно, повністю і безумовно вивести всі свої військові сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
Нагадаємо, ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує незаконну анексію Росією території чотирьох областей України.За підтримку резолюції проголосували 143 зі 193 учасників Генасамблеї ООН. Утримались 35 країн, а 5 (РФ, Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа та Сирія) проголосували проти.
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