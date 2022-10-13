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У Генштабі оцінили втрати армії РФ з початку вторгнення в Україну у 63 800 осіб

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.

У Генштабі оцінили втрати армії РФ з початку вторгнення в Україну у 63 800 осіб
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 63 800 військових. За минулу добу ЗСУ знищили близько 420 окупантів, 6 танків, 6 гелікоптерів і багато іншої військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 63 800 (+420) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 511 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 167 (+11) од,
  • артилерійських систем – 1 556 (+17) од,
  • РСЗВ – 357 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 183 (+0) од,
  • літаків – 268 (+0) од,
  • гелікоптерів – 240 (+6) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 182 (+33),
  • крилаті ракети ‒ 316 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 935 (+9) од,
  • спеціальна техніка ‒ 140 (+0).

 

Нагадаємо, ЗСУ відбили атаки ворога біля Бахмутського, Озарянівки, Іванограда, Бахмута і Мар’їнки. Ворожі підрозділи отримують вказівки тимчасово припинити наступальні дії на окремих напрямках, зокрема на Донеччині, через низький моральний-психологічний стан.

 

 

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