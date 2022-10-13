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На Тернопільщині повністю відновлене електропостачання

Голова ОВА подякував працівникам енергетичної сфери.

На Тернопільщині повністю відновлене електропостачання
Фото: dtek-kem.com.ua

На ранок електропостачання відновлене в усіх населених пунктах Тернопільської області.

Про це повідомив у Telegram голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

“Наші енегретики працювали дві доби без відпочинку, щоб кожна домівка отримала світло. Я дякую усім працівникам енергетичної сфери за вашу роботу. Дякую жителям області за розуміння та економію електрики”, – написав він.

 

Голова ОВА нагадав, цього року зима буде складною, попереду багато викликів і труднощів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна відновлюється після російських терористичних атак.

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