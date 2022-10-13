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Зеленський доручив розглянути скасування безвізу з Білоруссю

Кабінету міністрів України запропоновано розглянути порушене в електронній петиції питання відповідно до компетенції.

Зеленський доручив розглянути скасування безвізу з Білоруссю
Фото: gpk.gov.by

Президент Зеленський запропонував Кабміну розглянути питання скасування безвізового режиму із Білоруссю.

Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво Президента України.

Зеленський у відповіді на петицію, яка була розміщена 4 липня громадянином К.В. Савровим і набрала 25 тисяч голосів, вказав, що кордон України з Білоруссю закритий на в’їзд для громадян Білорусі та інших іноземців відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 року № 188-р "Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон і пункти контролю".

"Таким чином, усі пункти пропуску на кордоні із Білоруссю зачинені, окрім одного на Волині, що працює в обмеженому режимі, де здійснюється оформлення громадян України, які повертаються на територію нашої країни", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, Кабінету міністрів України запропоновано розглянути порушене в електронній петиції питання відповідно до компетенції, а також продовжити відповідну роботу з урахуванням розвитку ситуації, реалізації заходів із захисту національних інтересів нашої держави та її громадян.

Нагадаємо, Генасамблея ООН засудила незаконну анексію Росією території чотирьох областей України. Проти резолюції висловились всього п'ять країн, серед яких була й Білорусь.

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