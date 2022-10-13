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Унаслідок нічних обстрілів Донеччини пошкоджені приватні будинки і лінії електропередач

Люди не постраждали.

Унаслідок нічних обстрілів Донеччини пошкоджені приватні будинки і лінії електропередач
Фото: Facebook Павла Кириленка

Уночі 13 жовтня росіяни вели обстріли на ділянках фронту в Покровському та Бахмутському районах у Донецькій області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“У Покровському районі найбільше постраждала Курахівська громада: 4 рази була обстріляна Іллінка, 2 рази – Ганнівка. Пошкоджено 5 будинків та лінії електропередач. Також були поодинокі “прильоти” по старій частині Авдіївки. Без жертв”, – написав Кириленко.

У Бахмутському районі росіяни стріляли по околицях сіл Торецької, Соледарської та Світлодарської громад. Інформація щодо постраждалих та руйнувань не надходила.

“Прошу всіх: не будьте легковажними! Евакуюйтесь у більш безпечні регіони України!”, – наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, минулої доби російські військові вбили сімох мирних жителів Донецької області

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