Дев'ять років за ґратами проведе інформаторка окупантів, - Офіс генпрокурора

Засуджена у червні 2022 року добровільно передавала представникам незаконного збройного формування «ДНР» інформацію про переміщення та розташування ЗСУ.

За публічного обвинувачення Івано-Франківської обласної прокуратури мешканку Донеччини визнано винною у несанкціонованому поширенні та наданні незаконним збройним формуванням інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Її засуджено до дев'яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Прокурори у суді довели, що засуджена у червні 2022 року добровільно передавала представникам незаконного збройного формування «ДНР» інформацію про переміщення та розташування Збройних Сил України у Донецькій області. Через мобільний додаток та застосунок «Google Maps» вона зливала ворогу дані про розташування військовослужбовців та складу боєприпасів, переміщення військової техніки і транспорту», - йдеться у повідомленні.

Фото: Офіс генпрокурора

Також жінка повинна була повідомляти про результати обстрілів за наданими нею координатами.

Нагадаємо, в результаті вчорашнього ранкового обстрілу ринку в Авдіївці - семеро загиблих та дванадцять поранених. Поранення різного ступеню тяжкості отримали ще дванадцять мирних громадян.