Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
Через обстріли на Львівщині виведено з ладу чотири важливі електропідстанції
Через обстріли на Львівщині виведено з ладу чотири важливі електропідстанції
СБУ викрила митрополита УПЦ на роботі в інтересах РФ
СБУ викрила митрополита УПЦ на роботі в інтересах РФ
СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана (оновлено)
СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана (оновлено)
Павло Ковтонюк: "Я бачу багато ситуацій, коли через війну руйнується лікарня - і виявляється, що можна обійтися без неї"
Павло Ковтонюк: "Я бачу багато ситуацій, коли через війну руйнується лікарня - і виявляється, що можна обійтися без неї"
Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
Ракетний терор: що робити українцям
Ракетний терор: що робити українцям
Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях
Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях
Росія вночі випустила по Запоріжжю і передмістях близько семи ракет С-300 (оновлено)
Росія вночі випустила по Запоріжжю і передмістях близько семи ракет С-300 (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Дев'ять років за ґратами проведе інформаторка окупантів, - Офіс генпрокурора

Засуджена у червні 2022 року добровільно передавала представникам незаконного збройного формування «ДНР» інформацію про переміщення та розташування ЗСУ.

Дев'ять років за ґратами проведе інформаторка окупантів, - Офіс генпрокурора
Фото: 5.ua

За публічного обвинувачення Івано-Франківської обласної прокуратури мешканку Донеччини визнано винною у несанкціонованому поширенні та наданні незаконним збройним формуванням інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Її засуджено до дев'яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Прокурори у суді довели, що засуджена у червні 2022 року добровільно передавала представникам незаконного збройного формування «ДНР» інформацію про переміщення та розташування Збройних Сил України у Донецькій області. Через мобільний додаток та застосунок «Google Maps» вона зливала ворогу дані про розташування військовослужбовців та складу боєприпасів, переміщення військової техніки і транспорту», - йдеться у повідомленні.

Фото: Офіс генпрокурора

Також жінка повинна була повідомляти про результати обстрілів за наданими нею координатами.

Нагадаємо, в результаті вчорашнього ранкового обстрілу ринку в Авдіївці - семеро загиблих та дванадцять поранених. Поранення різного ступеню тяжкості отримали ще дванадцять мирних громадян.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , , ,
Читайте також