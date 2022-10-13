Окупанти обстріляли Оріхів і околиці міста: загинула жінка, поранено 13 людей

Росіяни вкотре обстріляли місто Оріхів Запорізької області. Масованим багатогодинним обстрілом окупанти зруйнували житлові будинки вздовж центральної вулиці та у спальному мікрорайоні.
Про це повідомив у Telegram голова запорізької ОВА Олександр Старух.
“Ворог забрав життя жительки села Преображенка, що поряд. До того ж маємо дев’ять поранених з Оріхова, одного – з Преображенки, ще трьох – у Степногірську”, – розповів очільник ОВА.
Зруйновано чергові об'єкти цивільної інфраструктури, комунальні мережі, приватні будинки.
“Знаючи підступність ворога, прошу, не наражайте себе та близьких на небезпеку – виїжджайте на безпечні території”, – наголосив Старух.
Нагадаємо, під час обстрілів росіянами Оріхова загинули двоє працівників районних електромереж. Ще дві людини були поранені.