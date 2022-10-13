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Окупанти обстріляли Оріхів і околиці міста: загинула жінка, поранено 13 людей

Зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури, комунальні мережі, приватні будинки.

Окупанти обстріляли Оріхів і околиці міста: загинула жінка, поранено 13 людей
Скріншот відео
Фото: Олександр Старух у Telegram

Росіяни вкотре обстріляли місто Оріхів Запорізької області. Масованим багатогодинним обстрілом окупанти зруйнували житлові будинки вздовж центральної вулиці та у спальному мікрорайоні.

Про це повідомив у Telegram голова запорізької ОВА Олександр Старух.

“Ворог забрав життя жительки села Преображенка, що поряд. До того ж маємо дев’ять поранених з Оріхова, одного – з Преображенки, ще трьох – у Степногірську”, – розповів очільник ОВА.

Зруйновано чергові об'єкти цивільної інфраструктури, комунальні мережі, приватні будинки.

“Знаючи підступність ворога, прошу, не наражайте себе та близьких на небезпеку – виїжджайте на безпечні території”, – наголосив Старух.

Нагадаємо, під час обстрілів росіянами Оріхова загинули двоє працівників районних електромереж. Ще дві людини були поранені.

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