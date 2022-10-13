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Під час масованої ракетної атаки росіян був пошкоджений офіс Національного арктичного центру

Ніхто з працівників не постраждав.

Під час масованої ракетної атаки росіян був пошкоджений офіс Національного арктичного центру
Фото: НАНЦ у Facebook

В ході масованих ракетних ударів росіян по українським містам 10 жовтня постраждав і офіс Національного арктичного наукового центру в центрі Києва.

Про це Національний арктичний центр повідомив у Facebook. 

“Нарешті отримали змогу увійти до нашого приміщення. Всі вікна та скло вибиті потужною вибуховою хвилею – удар був настільки сильним, що шматки битого скла, як кинджали, врізалися в дерев'яні двері. Внутрішніми бетонними перегородками пішли тріщини”, – йдеться у повідомленні.

Фото: НАНЦ у Facebook

Зазначається, що всі дані на серверах та унікальні паперові архіви збереглися. Вистояв ексклюзивний двометровий пінгвін.

Фото: НАНЦ у Facebook

“Окремим болем стали розбиті групові портрети всіх українських антарктичних експедицій. В кабінеті директора за традицією на стіні були групові фото всіх зимувальних команд – нині загалом 26. На щастя, це теж можна відновити”, – повідомляють у Центрі.

Фото: НАНЦ у Facebook

Українські полярники зі станції “Академік Вернадський” розіслали інформаційний лист всім антарктичним станціям щодо руйнування офісу НАНЦ, щоб сповістити міжнародну спільноту про новий доказ військових злочинів росіян. У повідомленні, зокрема, йдеться: “Це є злочином не тільки перед цивільним населенням…, але й проти науки як такої, включаючи антарктичні дослідження, які є частиною світової науки”.

Фото: НАНЦ у Facebook

Наразі співробітники НАНЦ працюють онлайн, робота із забезпечення нинішньої та підготовки наступної експедицій не переривалася.

 

Нагадаємо, українські полярники зі станції "Академік Вернадський" долучилися до всесвітньої акції з підтримки захисників Маріуполя.

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