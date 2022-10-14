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Укренерго не планує обмежень споживання електроенергії

Енергосистема зможе обійтися без примусових відключень.

Укренерго не планує обмежень споживання електроенергії

Диспетчерський центр “Укренерго” не планує вводити обмежень енергоспоживання для українських споживачів.

Про це компанія повідомляє у Telegram.

Зазначається, що вечір 14 жовтня може стати третім після терористичних атак Росії, коли енергосистема зможе обійтися без примусових відключень.

“Українці ввечері і 12-го, і 13-го жовтня в години-пік спожили менше, ніж у звичайний осінній день. Ми дякуємо кожному, хто хоч трохи обмежив себе у використанні електроприладів. Енергетики відчувають вашу допомогу, адже можуть бути впевнені, що мають достатньо часу та можливостей для своєї роботи”, – йдеться у повідомленні.

Однак необхідно будь-що втримати нинішній рівень споживання. А краще – ще трохи скоротити його в години пік. Адже попри те, що ми не переступаємо межу, з кожним днем споживаємо все більше. Наприклад, 12 жовтня у вечірній пік споживання було на 4% нижче середнього показника, а 13 жовтня – лише на 2,2%.

Нагадаємо, ввечері 10 жовтня мешканці Київщини зменшили споживання електроенергії більше ніж на чверть. 

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