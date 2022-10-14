Укренерго не планує обмежень споживання електроенергії

Диспетчерський центр “Укренерго” не планує вводити обмежень енергоспоживання для українських споживачів.

Про це компанія повідомляє у Telegram.

Зазначається, що вечір 14 жовтня може стати третім після терористичних атак Росії, коли енергосистема зможе обійтися без примусових відключень.

“Українці ввечері і 12-го, і 13-го жовтня в години-пік спожили менше, ніж у звичайний осінній день. Ми дякуємо кожному, хто хоч трохи обмежив себе у використанні електроприладів. Енергетики відчувають вашу допомогу, адже можуть бути впевнені, що мають достатньо часу та можливостей для своєї роботи”, – йдеться у повідомленні.

Однак необхідно будь-що втримати нинішній рівень споживання. А краще – ще трохи скоротити його в години пік. Адже попри те, що ми не переступаємо межу, з кожним днем споживаємо все більше. Наприклад, 12 жовтня у вечірній пік споживання було на 4% нижче середнього показника, а 13 жовтня – лише на 2,2%.

Нагадаємо, ввечері 10 жовтня мешканці Київщини зменшили споживання електроенергії більше ніж на чверть.