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​В уряді придумали, як пришвидшити і здешевити будівництво зруйнованої війною інфраструктури

Мова йде про проєкти повторного використання.

​В уряді придумали, як пришвидшити і здешевити будівництво зруйнованої війною інфраструктури
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

В Україні можна пришвидшити і здешевити будівництво зруйнованої інфраструктури через запровадження проєктів повторного використання.

Детальніше про них на засіданні уряду розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Відповідну постанову винесли на розгляді КМУ.

"Мова про те, що спочатку для конкретного об’єкту розробляється проект, а потім цей проект з мінімальними змінами можна буде застосовувати для будівництва інших об’єктів житла. Це дозволить пришвидшити будівництво та здешевити його вартість", - пояснив Шмигаль.

Він додав, що такі проєкти можна буде застосовувати для відбудови об'єктів, які зазнали пошкоджень чи руйнувань через атаки російських окупаційних військ.

Нагадаємо, Верховна Рада на пленарному засіданні 6 жовтня проголосувала у першому читанні за Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" щодо створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Раніше Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Рада знає про кожен пошкоджений в Україні будинок внаслідок війни з Росією.

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