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​Кабмін виділив Київщині та Сумщині 357 млн грн на ліквідацію наслідків російських обстрілів

За ці кошти мають відремонтувати критично необхідні об’єкти, які були зруйновані під час окупації та останніх ракетних обстрілів.

​Кабмін виділив Київщині та Сумщині 357 млн грн на ліквідацію наслідків російських обстрілів
Фото: Пресслужба ДСНСУ

Київська та Сумська області отримають із резервного фонду 357 млн грн на ліквідацію наслідків окупації та останніх ракетних обстрілів.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Мова йде про 300 млн грн Київській області та 57 млн грн Сумській області. Це дозволить швидко здійснити ремонти критично необхідних об’єктів, які були зруйновані й під час окупації, і під час останніх ракетних обстрілів", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що наразі пропускна спроможність магістральних енергетичних мереж знижена через численні руйнування в результаті ракетних обстрілів. 

"Енергетикам потрібен час для відновлення надійності енергопостачання споживачів. Впродовж цього часу критично необхідно знижувати навантаження на мережі для уникнення аварій. Тому актуальним залишається заклик добровільно зменшити споживання протягом дня та особливо у ранковий і вечірній піки споживання", - зауважив прем'єр.

Він додав, що українська енергосистема працює стабільно, графік примусових обмежень споживачів не застосовували від учора.

Нагадаємо,з три дні російські обстріли зруйнували на Сумщині три електростанції.

За два дні Росія пошкодила 30% енергетичної інфраструктури України.

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