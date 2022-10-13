На Київщині запланували посіяти понад 130 тисяч гектарів озимих зернових

Аграрії Київщини запланували посіяти понад 130 тисяч гектарів озимих зернових культур під урожай-2023.

Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної військової адміністрації.

Серед культур:

озима пшениця (118,1 тис. га);

озимий ячмінь (5,5 тис. га);

озиме жито (8 тис. га).

В області також планують збільшити на 10% площі посіву озимого ріпаку порівняно з 2022 роком. Це 60,3 тис. га. "Проте, у зв’язку з надмірними опадами, що спостерігаються на території області продовж останніх тижнів, аграріями області наразі посіяно озимих на зерно 26,4 тис. га", - зазначили в адміністрації. Також засіяли вже 92% площ ріпаку. Це 55,5 тис. га.

Нагадаємо, у семи областях України почалася сівба озимих зернових. Найбільше зернових посіяли у Чернігівській, Вінницькій і Львівській областях.

Тим часом продовжується посівна нового врожаю на деокупованих територіях Миколаївщини. Однак на інших територіях області через обстріли та воєнну загрозу є побоювання фермерів, що не стимулює початок нової посівної кампанії.