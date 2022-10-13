Росія вночі випустила по Запоріжжю і передмістях близько семи ракет С-300 (оновлено)
Росія вночі випустила по Запоріжжю і передмістях близько семи ракет С-300 (оновлено)
Ракетний терор: що робити українцям
Ракетний терор: що робити українцям
​Учора Повітряні сили ЗСУ знищили 5 ударних вертольотів Ка-52 і 17 дронів-камікадзе окупантів
​Учора Повітряні сили ЗСУ знищили 5 ударних вертольотів Ка-52 і 17 дронів-камікадзе окупантів
Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
Павло Ковтонюк: "Я бачу багато ситуацій, коли через війну руйнується лікарня - і виявляється, що можна обійтися без неї"
Павло Ковтонюк: "Я бачу багато ситуацій, коли через війну руйнується лікарня - і виявляється, що можна обійтися без неї"
Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
СБУ викрила митрополита УПЦ на роботі в інтересах РФ
СБУ викрила митрополита УПЦ на роботі в інтересах РФ
СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана (оновлено)
СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана (оновлено)
Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях
Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях
ГоловнаЕкономікаДержава

На Київщині запланували посіяти понад 130 тисяч гектарів озимих зернових

Наразі аграрії засіяли 26,4 тис. га.

На Київщині запланували посіяти понад 130 тисяч гектарів озимих зернових
Фото: EPA/UPG

Аграрії Київщини запланували посіяти понад 130 тисяч гектарів озимих зернових культур під урожай-2023.

Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної військової адміністрації.

Серед культур:

  • озима пшениця (118,1 тис. га); 
  • озимий ячмінь (5,5 тис. га); 
  • озиме жито (8 тис. га). 

 В області також планують збільшити на 10% площі посіву озимого ріпаку порівняно з 2022 роком. Це 60,3 тис. га.  "Проте, у зв’язку з надмірними опадами, що спостерігаються на території області продовж останніх тижнів, аграріями області наразі посіяно озимих на зерно 26,4 тис. га", - зазначили в адміністрації. Також засіяли вже 92% площ ріпаку. Це 55,5 тис. га.

Нагадаємо, у семи областях України почалася сівба озимих зернових. Найбільше зернових посіяли у Чернігівській, Вінницькій і Львівській областях.

Тим часом продовжується посівна нового врожаю на деокупованих територіях Миколаївщини. Однак на інших територіях області через обстріли та воєнну загрозу є побоювання фермерів, що не стимулює початок нової посівної кампанії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також