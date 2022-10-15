Повітряні сили за півгодини знищили вертоліт і шість дронів "Shahed-136"

Дві цілі ЗСУ вразили на півдні, ще п'ять - на сході.

Збройні сили України з 00:00 по 00:30 знищили шість дронів "Shahed-136" та ударний вертоліт російських окупантів.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Зазначається, що опівночі з 14 на 15 жовтня протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено сім повітряних цілей. Дві - на півдні країни, знищено зенітними ракетними підрозділами "Південь" дрон-камікадзе "Shahed-136" та ударний вертоліт (тип уточнюється).

На східному напрямку силами та засобами повітряного командування "Схід" знищено ще п’ять іранських дронів-камікадзе "Shahed-136".

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили ще 400 окупантів, два гелікоптери та 11 безпілотників.