​Сили ППО збили над Одесою російський дрон-камікадзе Shahed-136

Росіяни застосовують на війні проти України іранські безпілотники.

Російські окупаційні війська намагалися атакувати Одесу дроном-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Ворог намагався атакувати Одесу дроном-камікадзе типу Shahed-136. Силами протиповітряної оборони безпілотний літальний апарат знищено над морем", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія застосовує у війні проти України придбані в Ірані безпілотники. 13 вересня ЗСУ повідомили, що збили Shahed-136 біля Купʼянська – на території, яку українці успішно відвоювали.

Shahed-136 – односторонній атакуючий БПЛА із заявленою дальністю польоту 2500 км. Подібні системи іранського виробництва, ймовірно, використовувалися під час атак на Близькому Сході.