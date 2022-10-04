Зеленський указом констатував неможливість проведення переговорів з президентом РФ В. Путіним

Також він схвалив текст звернення щодо вступу до НАТО.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони "Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності".

Рішення було ухвалено 30 вересня – у день, коли президент РФ оголосив про незаконне "приєднання" Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей до Росії. Документ оприлюднено на сайті президента.

Першим пунктом в указі констатується неможливість проведення переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним. Зеленський вже говорив про це у зверненні до українців, але тепер це закріплено законодавчо. Він наголошував, що перемовини неможливі саме з Путіним, а не з іншим російським президентом.

Другий пункт – схвалення тексту Спільного звернення президента України, голови Верховної Ради України та прем’єр-міністра України до Організації Північноатлантичного договору. Це стосується заявки України на вступ до НАТО в прискореному вигляді – без ПДЧ.

Третій – доручення уряду підготувати пропозиції щодо багаторівневої системи гарантування безпеки на основі багатосторонніх і двосторонніх угод, які спрямовані на доведення оборонного потенціалу України до рівня, що забезпечуватиме гарантовану відсіч збройній агресії Російської Федерації, посилення військової підтримки з нарощування українських оборонних спроможностей, сприяння розвитку оборонно-промислового комплексу і суттєвого збільшення масштабу та обсягів індивідуальної і колективної підготовки українських військовослужбовців.

Четвертий – доручення в умовах ескалації з боку Російської Федерації Кабінету Міністрів забезпечити посилення обороноздатності держави шляхом збільшення постачання військово-технічної допомоги Україні.

Пʼятий – рекомендувати Верховній Раді України з метою підвищення стійкості держави прискорити прийняття відповідних законопроєктів щодо належного санкційного та іншого реагування на ескалацію з боку Російської Федерації.

Після того як Україна підписала заявку на вступ до НАТО, її рішення зразу підтримали девʼять із 30 країн Альянсу. Для вступу потрібна згода всіх членів.