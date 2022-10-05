Повітряні сили за ніч збили шість "шахідів" на півдні України

За ніч 5 жовтня зеніині ракетні підрозділи Повітряних сил збили на півдні України шість езпілотників-камікадзе.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил у фейсбуці.

"Уночі 5 жовтня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-136". Шість дронів-камікадзе знищено зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил на півдні країни", – йдеться у повідомленні.

"Шахіди" – безпілотники, які Росія закупила в Ірану.

Атак безпілотниками зазнав не тільки південь, а й Київська область. Цієї ночі ворог декілька разів атакував ними Білу Церкву. Є влучання в обʼєкт інфраструктури, постраждала людина.