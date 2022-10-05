Змінився графік роботи контакт-центру Головного сервісного центру МВС

Контакт-центр Головного сервісного центру МВС із 1 жовтня працює за шестиденним робочим графіком.
Про це повідомила його пресслужба.
“Зручність та доступність – серед пріоритетів Головного сервісного центру МВС, тому змінюється графік роботи відділу взаємодії з громадськістю”, – йдеться у повідомленні.
Відтепер отримати консультацію з питань реєстрації та перереєстрації транспортного засобу, отримання національного чи міжнародного посвідчення водія можна за таким графіком:
- пн – пт - з 9:00 по 18:00,
- сб – з 09:00 по 16:45,
- нд – вихідний день.
Таким чином консультації можливі у всі дні, коли надаються послуги в сервісних центрах МВС, а також у понеділок. Із графіком роботи сервісних центрів МВС можна ознайомитись в розділі контакти, а також на інтерактивній карті.