Змінився графік роботи контакт-центру Головного сервісного центру МВС

Контакт-центр Головного сервісного центру МВС із 1 жовтня працює за шестиденним робочим графіком.

Про це повідомила його пресслужба.

“Зручність та доступність – серед пріоритетів Головного сервісного центру МВС, тому змінюється графік роботи відділу взаємодії з громадськістю”, – йдеться у повідомленні.

Відтепер отримати консультацію з питань реєстрації та перереєстрації транспортного засобу, отримання національного чи міжнародного посвідчення водія можна за таким графіком:

пн – пт - з 9:00 по 18:00,

сб – з 09:00 по 16:45,

нд – вихідний день.

Таким чином консультації можливі у всі дні, коли надаються послуги в сервісних центрах МВС, а також у понеділок. Із графіком роботи сервісних центрів МВС можна ознайомитись в розділі контакти, а також на інтерактивній карті.