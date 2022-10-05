Посли Євросоюзу узгодили восьмий пакет санкцій проти Росії, – Politico

Посли Євросоюзу досягли планової угоди щодо нових санкцій проти Росії, включно з обмеженням ціни на продаж російської нафти.

Про це пише Politico з посиланням на дипломатів.

У вівторок план був узгоджений, очікується, що остаточну версію тексту затвердять у середу, 5 жовтня.

Проєкт заходів передбачає правову основу ліміту цін, який раніше погодили країни G7. Поки немає рішення щодо фактичної ціни або цінового діапазону майбутнього ліміту, хоча США припускають, що це станеться протягом кількох тижнів.

Восьмий пакет санкцій проти Росії запропонувала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн минулого тижня після того, як російський президент погрожував застосувати ядерну зброю та мобілізував сотні тисяч резервістів.

Зазначимо, низка країн ЄС висловили занепокоєння щодо нових обмежень, особливо щодо цін на нафту.

“Заборона на імпорт більшості сирої нафти з Росії набуде чинності в грудні, і останній план санкцій базується на цих заходах. Імпорт вугілля вже було припинено, а постачання газу з Росії до Європи серйозно перервано – спочатку через владні ігри Путіна, а потім через саботаж двох підводних трубопроводів Nord Stream”, – зазначає видання.

Завдання європейських лідерів полягало в тому, щоб таргетувати доходи Москви від енергії, уникаючи ризику дефіциту, стрімкого зростання цін і потенційних відключень електроенергії цієї зими.

Нагадаємо, майже два тижні тому в ЄС стартували консультації щодо нових санкцій проти Росії. Серед запропонованих – обмеження цін на російську нафту, додаткові списки фізичних осіб, заборона на імпорт російських алмазів та інших предметів розкоші.