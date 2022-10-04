У поліції запевнили, що правосуддя знайде кожного винного.

В підвалі одного з домів у наразі деокупованому с. Піски-Радьківські у Харківській області росіяни утримували полонених - місцевих мешканців, АТОвців та полонених з ЗСУ.

Про це повідомив Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

“На даний момент поліції точно відомо про катування закопування/викопування в землю заживо та застосування противогазу з тліючою тряпкою”, - повідомив Болвінов.

Він додав, що в катівні був знайдені фалоімітатор, коробку з вирваними зубними протезами, дроти з мотузками і лист з опитуванням одного з чоловіків, які були тут.

Фото: Сергій Болвінов

Фото: Сергій Болвінов

ПІБ військовослужбовців, над якими знущались росіяни, відомі поліції.

Над встановленням усіх фактів, які відбулися у цій катівні, працюють слідчі та прокурори.

Нагадаємо, у деокупованій Балаклії на Харківщині виявили поховання цивільного чоловіка. Ймовірно, його перед смертю катували.