В підвалі одного з домів у наразі деокупованому с. Піски-Радьківські у Харківській області росіяни утримували полонених - місцевих мешканців, АТОвців та полонених з ЗСУ.
Про це повідомив Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
“На даний момент поліції точно відомо про катування закопування/викопування в землю заживо та застосування противогазу з тліючою тряпкою”, - повідомив Болвінов.
Він додав, що в катівні був знайдені фалоімітатор, коробку з вирваними зубними протезами, дроти з мотузками і лист з опитуванням одного з чоловіків, які були тут.
ПІБ військовослужбовців, над якими знущались росіяни, відомі поліції.
Над встановленням усіх фактів, які відбулися у цій катівні, працюють слідчі та прокурори.
Нагадаємо, у деокупованій Балаклії на Харківщині виявили поховання цивільного чоловіка. Ймовірно, його перед смертю катували.