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Чернігівщина отримала благодійну допомогу від ЮНЕСКО

В область доставили 2273 нових ноутбуків для організації навчального процесу.

Чернігівщина отримала благодійну допомогу від ЮНЕСКО
Фото: Чернігівська ОВА

Чернігівська область отримала благодійну допомогу від ЮНЕСКО.

Про це повідомили в пресслужбі Чернігівської обласної військової адміністрації.

Це 2273 нові ноутбуки для організації навчального процесу. Їх отримають ті заклади освіти краю, які втратили комп’ютерну техніку внаслідок бойових дій. Частину техніки сьогодні передають до громади Чернігова.

Влітку від ЮНІСЕФ надійшло 583 ноутбуки, тож першочергова потреба області в 1700 одиниць буде повністю забезпечена. Решту техніки розподілять між усіма громадами пропорційно до кількості педпрацівників у закладах загальної середньої освіти.

В ОВА зазначили, що ця кількість ноутбуків дозволить забезпечити педагогів на рівні 75%. Загалом у школах області працює майже 10,8 тисячі вчителів.

Фото: Чернігівська ОВА

Фото: Чернігівська ОВА

Нагадаємо, Франція передасть Чернігівщині шість мостів, будматеріали та іншу гуманітарну допомогу.

Раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук обговорила з послом Японії гуманітарну допомогу для нашої держави, зокрема, про ноутбуки для школярів.

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