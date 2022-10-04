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​На Херсонщині росіяни катували подружжя за проукраїнську позицію, а через обстріли загинув житель, – ОК "Південь"

На окупованих територіях рашисти грабують населення.

​На Херсонщині росіяни катували подружжя за проукраїнську позицію, а через обстріли загинув житель, – ОК "Південь"
Фото: тг-канал Типичный Херсон

Російські окупаційні війська на Херсонщині чинять терор серед населення та обстрілюють громади вздовж лінії фронту.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Так, під ворожі обстріли потрапили Хрещенівка, Осокорівка та Нововоронцовка Херсонської області. 

В результаті було пошкоджено житлові будинки та електромережі, є загиблий і поранені серед місцевих жителів, зазначили військові.

У Скадовському районі росіяни катували подружжя за проукраїнську позицію. За даними ОК "Південь", чоловіка побили, а його дружину викрали і вивезли в невідомому напрямку. Також підірвали їхній будинок.

Крім цього, окупанти грабують населення в Херсоні та Голій Пристані. У жителів відбирають автомобілі, житло і документи на право власності.

Нагадаємо, напередодні Рух Опору "Південь" УДА повідомив про посилення фільтраційної роботи окупантів на теренах тимчасово окупованої Херсонської області.

Також рашисти почали перепис чоловіків від 18 до 35 років.

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