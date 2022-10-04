Естонська поліція затримала росіянина, який закупив для своєї армії дрони. Їх вилучили та передали Збройним силам України.

Про це повідомляє посольство Естонії у Twitter.

"Пам’ятаєте естонсько-російського подвійного громадянина, який намагався поставити безпілотники для російської армії? Крім його арешту, поліція вилучила дрони, які купив чоловік, і передала їх українській армії", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 вересня Міністерство оборони Литви підписало договір із польською компанією WB Group на придбання дронів-камікадзе Warmate для України