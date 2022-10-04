Росія отримала понад 530 млн доларів за продаж у Лівані вкраденого українського зерна, – АР

Росія отримала понад 530 млн доларів за викрадене росіянами українське зерно, вивезене до Лівану та переоформлене через фальшиві декларації.

Про це пише Укрінформ з посиланням на публікацію АР за матеріалами спільного з PBS розслідування.

“Коли влітку минулого року суховантажне судно Laodicea пришвартувалося в Лівані, українські дипломати заявили, що судно перевозило вкрадене Росією зерно, і закликали ліванських чиновників конфіскувати судно”, – зазначається в повідомленні.

У Москві тоді назвали ці звинувачення “неправдивими й безпідставними”, а генпрокурор Лівану став на бік Кремля і заявив, що 10 тисяч тонн ячмінного й пшеничного борошна не були вкраденими, дозволивши судну розвантажитися.

Але розслідування показало, що сирійський рейс судна Laodicea був “частиною складної контрабандної операції під керівництвом РФ”. Зазначається, що Росія “фальсифікувала декларації та використовувала інші прикриття для викрадення українського зерна на суму щонайменше $530 мільйонів доларів – готівки, яка допомагала живити військову машину президента Путіна”.

У межах розслідування були вивчені супутникові зображення та дані морських радіотранспондерів, щоби відстежити три десятки суден, які здійснювали понад 50 рейсів для перевезення зерна з окупованих рф українських територій до портів Туреччини, Сирії, Лівану та інших країн. Також вивчалися декларації, публікації в соціальних мережах, а також відбувалися контакти з фермерами, вантажовідправниками та офіційними особами компаній, щоби розкрити подробиці масової контрабандної операції.

Вивезення зерна на судні Laodicea провели крупні бізнесмени та державні компанії РФ і Сирії. Деякі із них уже долучені до списку санкцій США і Європейського Союзу. Аналогічні крадіжки експерти у сфері права вважають потенційним воєнним злочином, зазначається в публікації.

Як пише агентство, ця історія увійде до майбутнього документального фільму “Атака Путіна на Україну: документування воєнних злочинів”, прем’єра якого відбудеться 25 жовтня на PBS.

Нагадаємо, у серпні Надзвичайний і Повноважний Посол України в Лівані Ігор Осташ заявив про те, що крадене українське зерно перевозять 87 суден.