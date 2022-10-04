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На півдні ліквідовано 87 окупантів, два танки і БМП затрофеєно

Знищено реактивну систему залпового вогню “Ураган”.

На півдні ліквідовано 87 окупантів, два танки і БМП затрофеєно
Фото: facebook.com/kommander.nord

Українська авіація на півдні завдала за добу 9 ударів по ворожих позиціях та об’єктах.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано 290 вогневих завдання.

За їхніми результатами отримано підтвердження про знищення  87 рашистів і понад шість десятків одиниць техніки, три з них затрофеєно – два танки і бойова машина піхоти.

“Не стрілятимуть більше по нас 31 ворожий танк, не піде в наступ ще 27 одиниць іншої авто-бронетехніки”, – йдеться у повідомленні. 

Знищено реактивну систему залпового вогню “Ураган” і транспортно-заряджальну машину до неї, мінометний комплекс “Сані” 120-го калібру.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України знищили ще 320 російських загарбників. Загалом із початку повномасштабного вторгнення втрати РФ в Україні орієнтовно склали 60 430 осіб.

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