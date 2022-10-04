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Через обстріл РФ на Дніпропетровщині зайнялася пожежа площею 200 кв. метрів

Росіяни поцілили у пором.

Через обстріл РФ на Дніпропетровщині зайнялася пожежа площею 200 кв. метрів
Фото: Дніпропетровська ОВА

Вдень 3 жовтня російські окупаційні війська обстріляли зі ствольної артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Унаслідок влучань зайнявся пором. Пожежу, загальною площею 200 кв. метрів, було оперативно ліквідовано. Обійшлося без людських втрат.

Надвечір у Криворізькому районі силами протиповітряної оборони збито ворожу ракету, якою ворог намагався атакувати стратегічну інфраструктуру регіону.

Нагадаємо, росіяни обстріляли Дніпропетровщину ракетами, "Точкою-У" та з артилерії, є потерпіла.

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