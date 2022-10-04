Через обстріл РФ на Дніпропетровщині зайнялася пожежа площею 200 кв. метрів

Вдень 3 жовтня російські окупаційні війська обстріляли зі ствольної артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Унаслідок влучань зайнявся пором. Пожежу, загальною площею 200 кв. метрів, було оперативно ліквідовано. Обійшлося без людських втрат.
Надвечір у Криворізькому районі силами протиповітряної оборони збито ворожу ракету, якою ворог намагався атакувати стратегічну інфраструктуру регіону.обстріляли Дніпропетровщину ракетами, "Точкою-У" та з артилерії, є потерпіла.