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Незабаром Україна може отримати від США ще чотири HIMARS, - ЗМІ

Коли саме Україна отримає ці РСЗВ, наразі невідомо.

Незабаром Україна може отримати від США ще чотири HIMARS, - ЗМІ
Одна установка HIMARS вміщує 6 ракет GMLRS
Фото: defence-ua.com

Наступний пакет безпекової допомоги Україні, розроблений адміністрацією Байдена, включатиме чотири пускові установки HIMARS.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два свої джерела. 

Крім HIMARS, безпековий пакет орієнтовною вартістю 625 млн доларів має містити боєприпаси, міни та близько 200 протимінних транспортних засобів.

Очікується, що про пакет буде оголошено вже у вівторок, він є першим пакетом допомоги після останньої анексії території України Росією. Також це перший пакет уряду США на 2023 фінансовий рік, який наразі функціонує в рамках заходів щодо припинення дефіциту фінансування та дозволяє президенту Джо Байдену використати надлишкову зброю на суму до 3,7 млрд доларів для передачі Україні до середини грудня.

Нагадаємо, Данія, Норвегія та Німеччина оплатять виробництво гаубиць Zuzana-2 для Збройних Сил України. А Франція планує скасувати постачання частини замовлених Данією самохідних артилерійських установок Caesar, натомість надіславши їх Україні.

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