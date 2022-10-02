Данія, Норвегія та Німеччина оплатять словакам гаубиці для України

Данія, Норвегія та Німеччина оплатять виробництво гаубиць Zuzana-2 для Збройних Сил України.

Данія підписала листа про наміри зі Словаччиною, Норвегією та Німеччиною про виробництво гаубиць для України, повідомляє РБК-Україна.

Країни погодились виділити 92 мільйони євро. Виробництвом гаубиць на шасі Tatra займеться словацька компанія Slovak Armaments. Передбачається, що Данія, Норвегія та Німеччина виділять уряду Словаччини по 30 млн євро, і надалі Міністерство оборони придбає у приватної компанії гаубиці та передасть їх Україні.

САУ Zuzana 2 – це самохідна гаубиця калібру 155 мм. 2018 року армія Словаччини закупила 25 таких артустановок. Вони були передані до армії у липні 2021 року, щоб замінити попереднє покоління. Артустановка здатна вести стрілянину на максимальну дистанцію до 41 кілометра. Башта здатна розвертатися на 360 градусів, а завдяки автомату заряджання кількість членів екіпажу зменшена з чотирьох до трьох.

Нагадаємо, що Франція планує скасувати постачання частини замовлених Данією самохідних артилерійських установок Caesar, натомість надіславши їх Україні.

А 1 жовтня набув чинності закон Сполучених Штатів Америки про ленд-ліз для України.