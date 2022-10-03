В окупованому Криму загорівся аеропорт Бельбек
В окупованому Криму загорівся аеропорт Бельбек
Біля Лиману нацгвардійці "затрофеїли" модифікований російський танк
Біля Лиману нацгвардійці "затрофеїли" модифікований російський танк
Бої за Лиман
Бої за Лиман
Митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії
Митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії
Спартц голосувала проти виділення $12 млрд для України
Спартц голосувала проти виділення $12 млрд для України
Знайшли загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва", - Федорук
Знайшли загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва", - Федорук
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
ЗСУ продовжують просуватися на півдні, - Гуменюк
ЗСУ продовжують просуватися на півдні, - Гуменюк
Процеси усунення Путіна від влади вже йдуть, - Буданов
Процеси усунення Путіна від влади вже йдуть, - Буданов
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія зібралась анексувати території Донецької і Луганської областей "у межах 2014 року"

Щодо того, які частини Херсонської і Запорізької "приписати" собі, окупанти визначитися ще не змогли. 

Росія зібралась анексувати території Донецької і Луганської областей "у межах 2014 року"
Діброва Донецької області
Фото: "Оперативний ЗСУ" у Telegram

Путінський речник Дмитро Пєсков заявив, що Кремль вважатиме Донецьку і Луганську області незаконно "приєднаними" до Росії "у межах 2014 року". Щодо Херсонської і Запорізької областей росіяни відповіді дати не можуть.

Це, за заявою Пєскова, збираються "обговорювати з населенням", пише Цензор.нет із посиланням на російські медіа. 

На уточнювальне запитання, чи є однозначна відповідь на запитання щодо меж, Пєсков сказав: "Це і є наразі однозначною відповіддю. Ми продовжимо радитися з людьми, які живуть у цих областях".

Нагадаємо, дві громади Миколаївської області росіяни зібралися "приєднати" до Херсонської, аби незаконно анексувати. При цьому, за даними журналістів, псевдореферендуми окупантам там провести не вдалося. Мешканці Миколаївської області, яким вдалося виїхати із села, записали відеозвернення із заявою про те, що вони виступають проти приєднання до Росії. 

Минулого тижня Путін оголосив незаконну анексію Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей. Жодну з них російська армія не контролює повністю, ба більше, втрачає контроль над тими частинами, які їм вдалося захопити раніше. 3 жовтня Дума РФ планувала голосувати за "приєднання" їх до РФ, яке не збирається визнавати ні Україна, ні інші держави. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також