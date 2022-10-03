Росія зібралась анексувати території Донецької і Луганської областей "у межах 2014 року"

Щодо того, які частини Херсонської і Запорізької "приписати" собі, окупанти визначитися ще не змогли.

Путінський речник Дмитро Пєсков заявив, що Кремль вважатиме Донецьку і Луганську області незаконно "приєднаними" до Росії "у межах 2014 року". Щодо Херсонської і Запорізької областей росіяни відповіді дати не можуть.

Це, за заявою Пєскова, збираються "обговорювати з населенням", пише Цензор.нет із посиланням на російські медіа.

На уточнювальне запитання, чи є однозначна відповідь на запитання щодо меж, Пєсков сказав: "Це і є наразі однозначною відповіддю. Ми продовжимо радитися з людьми, які живуть у цих областях".

Нагадаємо, дві громади Миколаївської області росіяни зібралися "приєднати" до Херсонської, аби незаконно анексувати. При цьому, за даними журналістів, псевдореферендуми окупантам там провести не вдалося. Мешканці Миколаївської області, яким вдалося виїхати із села, записали відеозвернення із заявою про те, що вони виступають проти приєднання до Росії.

Минулого тижня Путін оголосив незаконну анексію Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей. Жодну з них російська армія не контролює повністю, ба більше, втрачає контроль над тими частинами, які їм вдалося захопити раніше. 3 жовтня Дума РФ планувала голосувати за "приєднання" їх до РФ, яке не збирається визнавати ні Україна, ні інші держави.