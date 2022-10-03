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У вересні в Києві середня температура повітря була нижча за норму

Найтепліше було 1 вересня, а найхолодніше – 25-го.

У вересні в Києві середня температура повітря була нижча за норму
Фото: facebook.com/UkrHMC

Середня температура повітря вересня в Києві була нижча за норму і становила +12,7°С.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила +12,7°С, що нижче за кліматичну норму на 2,2°С. Метеорологічна осінь у столиці розпочалась другого числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15,0°С", – ідеться в повідомленні.

Найтеплішим днем було 1 вересня, коли максимальна температура досягла + 21,1°С, а найхолоднішим – 25 вересня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до +5,9°С.

У вересні на проспекті Науки, 37 випало 63 мм опадів, або 109% кліматичної норми.

Нагадаємо, літо 2022 року в Європі було найспекотнішим за час спостережень.

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