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Окупанти вранці обстріляли акваторію Очакова

Уночі ворог бив і по с. Широке. 

Окупанти вранці обстріляли акваторію Очакова
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Уранці 3 жовтня російська армія обстріляла акваторію Очакова. Постраждалих немає.

Також у Миколаївському районі ворог учора близько 14 години стріляв із ракетних систем вогню по смт Первомайське. Влучання по об’єкту цивільної інфраструктури та переважно по відкритих територіях. Минулося без поранених, повідомив голова ОВА Віталій Кім у ТГ

У Баштанському районі під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади. Вчора о 19:41 обстрілів зазнала станція Березнегувате. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень та руйнувань уточнюється.

Також тривають обстріли Широківської громади. Вночі, 3 жовтня, о 00:30 та 02:30 вибухи лунали біля с. Широке. Постраждалих немає. Інформація щодо руйнувань з’ясовується.

У Вознесенському та Первомайському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.

По Очакову цього місяця ворог бив ударними дронами. На початку вересня в місті також було знищено елеватор із зерном. 

Нагадаємо, учора вранці росіяни обстріляли Миколаїв ракетами С-300. Пошкоджені багатоповерхівки, в одному з будинків внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа. Поранень зазнали щонайменше семеро людей. 

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