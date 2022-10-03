Російські військові вранці 3 жовтня обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого є постраждалі. Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

"Зранку ворог знову атакував Запоріжжя. Попередньо, внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнала інфраструктура міста. На жаль, є постраждалі. Працюють всі відповідні служби", – написав він у Telegram.

Скільки саме людей постраждало, а також, які саме об’єкти зруйновані, Куртєв не повідомив.

Голова ОВА Олександр Старух у ТГ попередив, що є ризик повторних атак.

Він уточнив, що ворог завдав чергового ракетного удару по місту Запоріжжя та по двох селах Запорізького району.

"Випущено близько 10 ракет С300. В обласному центрі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Наразі відомо щодо одного постраждалого, його ушпиталено. Зокрема, руйнувань зазнав реабілітаційний центр, де навчались діти з особливими потребами", – написав Старух у Telegram.

Внаслідок атак по селах постраждалих немає. За попередньою інформацією, ракети поцілили поза населених пунктів.

"Окупант щодня обстрілює територію області. Щодня страждають цивільні жителі нашого краю. Ми все витримаємо та переможемо! Ми впевнені в ЗСУ. Головне дотримуватись правил безпеки та дбати один про одного", – наголосив голова ОДА.

Фото: Старух у Telegram

Нагадаємо, за останні тижні Запоріжжя зазнало більше 10 ракетних атак. В результаті загиинуло 32 людини, більше 100 – постраждали.

1 жовтня росіяни завдали удару по гуманітарній колоні. Теракт стався 30 вересня о 7:12 ворог, постраждало близько сотні людей. Повідомлялося про 31 загиблого.