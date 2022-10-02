Прем’єр-міністр нагородив учителів на церемонії Global Teacher Prize Ukraine

Сьогодні Україна відзначає День учителя. Три тисячі шкіл зруйновані або пошкодженні, 1200 перебувають в окупації.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль нагородив освітян, які відзначилися героїчними діями під час повномасштабного російського вторгнення, на церемонії національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2022.

Про це повідомляє урядовий портал.

Сьогодні Україна відзначає День вчителя, тож прем’єр-міністр привітав освітян із професійним святом та побажав натхнення, поваги, теплих усмішок учнів, а також миру й перемоги.

«Попри те, що ворог атакував нашу землю, три тисячі шкіл зруйновані або пошкодженні, 1200 перебувають в окупації, навчальний процес продовжується, адже вчителі розуміють важливість своєї освітньої місії. 900 вчителів пішли на фронт. Це - великий приклад служіння своєму народу. Ми у великому боргу перед вами, вчителі. Звичайно, ми робимо все для того, щоб освітній процес продовжувався і був безпечний. Робимо все, щоб українська освіта стала невід’ємною частиною європейського освітнього простору», - сказав Денис Шмигаль під час церемонії.

Нагадаємо, Global Teacher Prize Ukraine - національна премія, яка з 2017 року визначає найкращих учителів країни. Цьогоріч організатор премії, громадська спілка «Освіторія», відзначає незламних і хоробрих освітян, які продовжують навчання у складних умовах, залишаються новаторами попри війну та які захищають і рятують українських дітей від обстрілів і ракетних ударів.

Минулого року у національній премії Global Teacher Prize Ukraine-2021 переміг учитель української мови та літератури Артур Пройдаков із Києва, який народився на Луганщині. Під його менторством школярі складають ЗНО на 190+ балів та вже після першого року в університеті знаходять роботу в копірайтингу та закохуються в сучасну українську літературу.