На Харківщині підірвався автомобіль швидкої, водій загинув

У Харківській області на міні підірвався автомобіль швидкої. Водій загинув, фельдшера поранено.

Про це повідомило комунальне підприємство Харківської облради "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"

"Про жахливі наслідки окупації Харківщини ми отримуємо інформацію кожного дня. І сьогодні маємо жахливу новину. Бригада ЕМД 1501, рухаючись на виклик, підірвалась на міні. Водій спеціалізованого авто Олександр Кононенко загинув. Фельдшер Віталій Разлада отримав поранення. Лікарі оцінюють його стан зараз як стабільний", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на Чернігівщині в лісі біля Шестовиці на міні підірвалося авто. В машині перебували четверо цивільних. Усі загинули.

Також автомобіль зв'язківців "Укртелекому" підірвався на ворожій міні у Сумській області. В авто перебували четверо людей. Троє у лікарні, а один із них, який був водієм, загинув на місці від отриманих травм.