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У Куп'янську колаборанти ховалися у підвалах біля міста

Їх виявляли та передавали у відповідні органи.

У Куп'янську колаборанти ховалися у підвалах біля міста
Фото: Нацгвардія

Після звільнення Куп'янська у Харківській області українські військовослужбовці виявляли колаборантів, що переховувалися у підвалах селищ неподалік від міста.

Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії.

"У селищах, що поблизу Куп’янська, колаборанти переховувалися у підвалах. Коли ми здійснювали перевірку території, виявляли їх та передавали у відповідні органи", - розповів один із військових, який знаходиться на Харківському напрямку.

Гвардієць також зазначив, що у перший день відбиття Куп'янська, на одному з блокпостів військовослужбовці Нацгвардії виявили 11 російських окупантів, які заблукали у стороні українських військових та вийшли в "руки" гвардійців. Він також розповів, що під час стабілізаційних заходів у Куп’янську в міському відділку поліції було виявлено приміщення, де утримували людей задля отримання інформації про учасників АТО.

Як повідомлялося раніше, 11 вересня українські захисники зайшли до Куп’янська. 16 вересня військові повністю звільнили місто та вибили окупантів з лівобережної частини.

Наразі ЗСУ звільнили більше 450 населених пунктів на Харківщині, серед останніх – Купʼянськ-Вузловий (одна з найбільших залізничних розв’язок Харківської області). Однак, через постійні обстріли з боку РФ з деяких деокупованих населених пунктів Харківщини почали часткову евакуацію жителів.

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