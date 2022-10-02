У перші дні вторгнення Росії до Тероборони приєдналося понад 100 тисяч осіб, - Резніков

"Це озброєний український народ – як він є".

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що у перші дні повномасштабного вторгнення Росії до лав Територіальної оборони вступило понад 100 000 осіб.

Про це йдеться у дописі міністра у Facebook із нагоди Дня Тероборони.

"Сили ТрО – це наймолодший рід сил ЗСУ, який гартується на війні. Наразі це понад 30 справжніх бойових бригад. Це багато відомих облич з різних сфер нашого життя і тисячі простих героїв. Це озброєний український народ – як він є", - підкреслив Резніков.

Він зауважив, що Україна не один рік шукала модель ТрО.

"Трохи більше року тому, коли у липні 2021 року було ухвалено закон про основи національного спротиву, Тероборона нарешті почала формуватися за єдино правильним шляхом – на основі філософії всеохоплюючої тотальної оборони. Коли будь-якого ворога зустрічає не тільки професійна армія, а навчена і озброєна нація, якій непотрібна жодна додаткова мотивація. Бо є головна – боронити свій дій і свої родини", - наголосив очільник Міноборони.

Він подякував за службу першому командувачу Сил Тероборони бригадному генералу Юрію Галушкіну та генерал-майору Ігореві Танцюрі, який очолив Сили ТрО у травні.

Резніков наголосив, що "навіть після нашої перемоги росіяни нікуди не подінуться", тому українці завжди мають бути дати відсіч.

"Це означає, що нам потрібно вирішити питання впорядкування обігу зброї з врахуванням вже набутого досвіду. А досвід свідчить: у Києві за дві доби роздали понад 20 тис. автоматів. І цю зброю наші громадяни спрямували проти ворога. Необхідно продемонструвати довіру до людей", - зазначив міністр.

Він додав, що обов’язково створять бригади Тероборони у Донецьку, Луганську та Криму.

Нагадаємо, 24 серпня в Ірпені відкрили перший в Україні пам’ятний знак Територіальній обороні. Згодом Президент України Володимир Зеленський вперше вручив бойові прапори бригадам ТрО Донеччини та Луганщини.