Папа Франциск закликав Путіна зупинити "спіраль насильства та смерті"

Папа Римський Франциск нині закликав президента РФ Володимира Путіна зупинити "спіраль насильства та смерті", а Президенту України Володимирові Зеленському порадив бути "відкритим на серйозні мирні пропозиції".

Як повідомляє Vatican news, свої роздуми перед проказуванням молитви "Ангел Господній" Папа присвятив темі війни в Україні.

Понтифік зауважив, що "перебіг війни в Україні став настільки серйозним, нищівним і загрозливим, що викликає велике занепокоєння".

"Це жахливо, що світ вивчає географію України через такі назви як Буча, Ірпінь, Маріуполь, Ізюм, Запоріжжя та інші місцевості, що стали місцями невимовних страждань та страху. Що вже й говорити про той факт, що світ знову стоїть перед ядерною загрозою? Це абсурд", - наголосив Папа Франциск.

Він заявив, що рішуче засуджує порушення міжнародного права, маючи на увазі анексію українських областей Росією. За словами глави Католицької Церкви, така ситуація "посилює загрозу ядерної ескалації, аж до побоювання неконтрольованих і катастрофічних наслідків на світовому рівні".

"Мій заклик, насамперед, звернений до Президента Російської Федерації, благаючи його зупинити, також і з любові до свого народу, цю спіраль насильства та смерті. З іншого боку, засмучений величезними стражданнями українського населення внаслідок зазнаної агресії, скеровую такий же сповнений довіри заклик до Президента України бути відкритим на серйозні мирні пропозиції", - сказав Папа Франциск.

Він звернувся і до активних діячів, політичних лідерів світу з проханням "зробити все те, що в їхніх силах, щоби покласти край триваючій війні, не дозволивши втягнутися в небезпечну ескалацію та просувати й підтримувати ініціативи діалогу."

"Нехай же після семи місяців бойових дій будуть введені в дію всі дипломатичні засоби, навіть ті, які, можливо, не застосовувалися досі, щоби покласти край цій величезній трагедії. Війна сама у собі є помилкою та жахіттям!", - наголосив Понтифік.

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський прокоментував заяву Путіна щодо можливого застосування ядерної зброї. Понтифік зазначив, що навіть думати про такий акт було б "божевіллям".

Раніше він повідомив, що контактував із російською стороною для звільнення українських полонених.