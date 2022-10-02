​На Чернігівщині авто з цивільними підірвалося на міні у лісі, всі загинули

Люди проігнорували попереджувальні знаки, а також тимчасову заборону на відвідування лісів.

На Чернігівщині в лісі біля Шестовиці на міні підірвалося авто.

Про це повідомив на своїх сторінках у соцмережах керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

В машині перебували четверо цивільних. Усі загинули.

За словами Чауса, люди проігнорували попереджувальні знаки, а також тимчасову заборону на відвідування лісів.

На місці події працюють правоохоронці та піротехніки ДСНС.

Очільник Чернігівщини наголосив,що наразі в області проведено тільки експрес-розмінування (поля, домогосподарства, узбіччя біля магістралей).

"Суцільне ж - займе роки", - додав Чаус.

Нагадаємо, сьогодні вранці автомобіль зв'язківців "Укртелекому" підірвався на ворожій міні у Сумській області. В авто перебували четверо людей. Троє у лікарні, а один із них, який був водієм, загинув на місці від отриманих травм.

Нещодавно на Харківщині восьмеро жителів підірвалися на російських мінах.