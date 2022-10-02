​На Чернігівщині авто з цивільними підірвалося на міні у лісі, всі загинули

На Чернігівщині в лісі біля Шестовиці на міні підірвалося авто.
Про це повідомив на своїх сторінках у соцмережах керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
В машині перебували четверо цивільних. Усі загинули.
За словами Чауса, люди проігнорували попереджувальні знаки, а також тимчасову заборону на відвідування лісів.
На місці події працюють правоохоронці та піротехніки ДСНС.
Очільник Чернігівщини наголосив,що наразі в області проведено тільки експрес-розмінування (поля, домогосподарства, узбіччя біля магістралей).
"Суцільне ж - займе роки", - додав Чаус.
Нагадаємо, сьогодні вранці автомобіль зв'язківців "Укртелекому" підірвався на ворожій міні у Сумській області. В авто перебували четверо людей. Троє у лікарні, а один із них, який був водієм, загинув на місці від отриманих травм.
Нещодавно на Харківщині восьмеро жителів підірвалися на російських мінах.