Провели 24 обміни, 808 людей повернули з полону, - Маляр

Штабом опрацьовано більш ніж 6000 запитів про статус особи.

Станом на неділю, 2 жовтня, вже проведено 24 обміни полоненими, 808 осіб повернуто з полону.

Про це у Facebook написала заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"На сьогодні штабом проведено 380 особистих прийомів – людей, які шукали своїх безвісти зниклих родичів, та понад 3000 консультацій телефоном – усе це активна щоденна робота. Також штабом опрацьовано більше ніж 6000 запитів про статус особи. Це запити родичів, які шукають своїх безвісти зниклих членів родин-військовослужбовців", - сказала Маляр.

Вона нагадала, що Україна виконує всі норми Женевських конвенцій щодо питань поводження з військовополоненими. Усе це здійснює Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, який об’єднує в собі понад 10 державних установ та організацій. Діє він на базі ГУР Міноборони.

Нагадаємо, що Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій прозвітувало про надання одноразової грошової допомоги українцям, яких звільнили з російського полону. Одноразову грошову допомогу отримали 96 колишніх полонених. Всі вони отримали по 100 тисяч гривень.

За даними уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка, понад 4 тис. українців залишаються зниклими безвісти.