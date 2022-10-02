На Харківщині службовий пес Національної гвардії України знайшов збитий російський безпілотник.

Про це повідомляє МВС України.

"Нацгвардійці збили російський безпілотник 30 вересня поблизу Гоптівки зі стрілецької зброї. Окупанти втратили контроль над апаратом, і він впав на парашуті. За пів години апарат розшукав службовий собака Зевс", - йдеться в повідомленні.

Майже неушкоджений апарат передадуть для потреб Збройних сил України.

Нагадаємо, що російські окупанти запустили в напрямку Миколаївської області сім дронів-камікадзе Shahed-136. ЗСУ ліквідували п’ять із них.