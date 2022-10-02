Чекаємо на початок деокупації Луганщини, - Гайдай

Окупанти вивозять документацію з окупованої Луганщини.

Про це у Телеграм повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"У Лимані майорить український прапор. Отже, найближчим часом чекаємо на початок масштабного процесу деокупації Луганщини. Окупанти теж почали готуватися до неминучого - росіяни "згорнули" всю свою "бурхливу" дрібну діяльність, вивозять документацію, дограбовують, продумують шляхи втечі. Колаборанти вже в переляці", - зазначив він.

Нагадаємо, що 1 жовтня бійці Збройних сил України увійшли до Лиману (Донецька область).

Британська розвідка підтвердила стратегічне, політичне та тактичне значення звільнення Збройними силами України міста Лиман, яке дозволяє поновити контроль над головними транспортними шляхами через річку Сіверський Донець.