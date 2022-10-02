Росіяни обстріляли евакуаційну колону біля Куп’янська, загинули 22 людини, серед яких 10 дітей (оновлено)
Росіяни обстріляли евакуаційну колону біля Куп’янська, загинули 22 людини, серед яких 10 дітей (оновлено)
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
Білоруси тримають на кордоні до семи батальйонно-тактичних груп, - Наєв
Білоруси тримають на кордоні до семи батальйонно-тактичних груп, - Наєв
Митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії
Митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії
В окупованому Криму загорівся аеропорт Бельбек
В окупованому Криму загорівся аеропорт Бельбек
На вʼїзді до Лимана встановили український прапор
На вʼїзді до Лимана встановили український прапор
Джонатан Літтель: “Спочатку має бути повна перемога України. Про все інше ми можемо турбуватися потім”
Джонатан Літтель: “Спочатку має бути повна перемога України. Про все інше ми можемо турбуватися потім”
Зеленський скасував осінній призов і відклав демобілізацію
Зеленський скасував осінній призов і відклав демобілізацію
Помер заслужений журналіст України і театральний критик Олег Вергеліс
Помер заслужений журналіст України і театральний критик Олег Вергеліс
ГоловнаСуспільствоВійна

Чекаємо на початок деокупації Луганщини, - Гайдай

Колаборанти перелякані.

Чекаємо на початок деокупації Луганщини, - Гайдай
Сергій Гайдай
Фото: Скріншот відео

Окупанти вивозять документацію з окупованої Луганщини.

Про це у Телеграм повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"У Лимані майорить український прапор. Отже, найближчим часом чекаємо на початок масштабного процесу деокупації Луганщини. Окупанти теж почали готуватися до неминучого - росіяни "згорнули" всю свою "бурхливу" дрібну діяльність, вивозять документацію, дограбовують, продумують шляхи втечі. Колаборанти вже в переляці", - зазначив він. 

Нагадаємо, що 1 жовтня бійці Збройних сил України увійшли до Лиману (Донецька область). 

Британська розвідка підтвердила стратегічне, політичне та тактичне значення звільнення Збройними силами України міста Лиман, яке дозволяє поновити контроль над головними транспортними шляхами через річку Сіверський Донець.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також