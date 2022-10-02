Подальші втрати росіянами окупованих територій посилять критику армійського командування, - британська розвідка

Британська розвідка підтвердила стратегічне, політичне та тактичне значення звільнення Збройними силами України міста Лиман, яке дозволяє поновити контроль над головними транспортними шляхами через річку Сіверський Донець.

Про це йдеться в оперативному звіті британської розвідки за 2 жовтня, що оприлюднений у Twitter.

«1 жовтня російські сили вийшли з міста Лиман Донецької області під тиском українського наступу. Лиман, скоріш за все, оборонявся з використанням недоукомплектованих елементів російських Західного та Центрального округів, а також контингентами мобілізованих резервістів. Ці сили ймовірно, зазнали важких втрат під час виведення єдиною дорогою з міста, яка все ще залишалася в руках росіян», - йдеться у повідомленні.

Як наголошує британська розвідка, Лиман має стратегічну важливість, тому що дозволяє контролювати ключові дороги через річку Сіверський Донець.

Крім того, виведення російських сил з Лиману має суттєвий політичний ефект, з урахуванням того, що місто розташовано в Донецькій області, - саме у тому регіоні, де РФ здійснила спробу анексії.

«Виведення сил спричинило подальшу хвилю публічної критики на адресу вищих російських військових з боку політичного керівництва. Подальші втрати територій в незаконно окупованих регіонах України майже гарантовано призведуть до інтенсифікації такої критики, та збільшать тиск на старших (російських – ред.) командирів», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 1 жовтня бійці Збройних сил України увійшли до Лиману (Донецька область).