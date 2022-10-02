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Подальші втрати росіянами окупованих територій посилять критику армійського командування, - британська розвідка

1 жовтня російські сили вийшли з міста Лиман під тиском ЗСУ.

Подальші втрати росіянами окупованих територій посилять критику армійського командування, - британська розвідка
Фото: ГУР

Британська розвідка підтвердила стратегічне, політичне та тактичне значення звільнення Збройними силами України міста Лиман, яке дозволяє поновити контроль над головними транспортними шляхами через річку Сіверський Донець.

Про це йдеться в оперативному звіті британської розвідки за 2 жовтня, що оприлюднений у Twitter.

«1 жовтня російські сили вийшли з міста Лиман Донецької області під тиском українського наступу. Лиман, скоріш за все, оборонявся з використанням недоукомплектованих елементів російських Західного та Центрального округів, а також контингентами мобілізованих резервістів. Ці сили ймовірно, зазнали важких втрат під час виведення єдиною дорогою з міста, яка все ще залишалася в руках росіян», - йдеться у повідомленні.

Як наголошує британська розвідка, Лиман має стратегічну важливість, тому що дозволяє контролювати ключові дороги через річку Сіверський Донець.

Крім того, виведення російських сил з Лиману має суттєвий політичний ефект, з урахуванням того, що місто розташовано в Донецькій області, - саме у тому регіоні, де РФ здійснила спробу анексії.

«Виведення сил спричинило подальшу хвилю публічної критики на адресу вищих російських військових з боку політичного керівництва. Подальші втрати територій в незаконно окупованих регіонах України майже гарантовано призведуть до інтенсифікації такої критики, та збільшать тиск на старших (російських – ред.) командирів», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 1 жовтня бійці Збройних сил України увійшли до Лиману (Донецька область). 

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