Сьогодні вночі росіяни обстрілювали два райони Дніпропетровської області – Нікопольський та Криворізький.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зазначається, що Нікопольський район ворог накрив вогнем з "ураганів", "градів" та важкої артилерії.

У самому Нікополі пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі та лінії електропередач. У Червоногригорівській громаді масштаби руйнувань уточнюються. Без втрат.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

До Кривого Рогу після опівночі прилетів ворожий дрон-камікадзе. Потрапив до будівлі місцевого ліцею у центрі міста. Зруйнував два поверхи. Сталася пожежа. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, учора протягом дня окупанти били по Нікопольському району Дніпропетровської області. Постраждала лінія електропередач і дачний будинок.