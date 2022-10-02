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Окупанти дроном-камікадзе вдарили по Кривому Рогу

Поцілили по об'єкту цивільної інфраструктури.

Окупанти дроном-камікадзе вдарили по Кривому Рогу
Олександр Вілкул

Окупанти дроном-камікадзе завдали удару по одному з центральних районів Кривого Рогу

Про це повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул

Ворог поцілив по об'єкту цивільної інфраструктури.

“Нічого не писати та не викладати у соцмережі. Триває ліквідація наслідків”, – закликав Вілкул.

Нагадаємо, Росія вдарила ракетами по Кривому Рогу 28 вересня, влучивши в об'єкт цивільної інфраструктури.

Перед цим окупанти поцілили ракетою Х-59 по міському аеропорту.

Ще раніше через ракетний обстріл у місті було зафіксовано серйозні руйнації гідротехнічних споруд.

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