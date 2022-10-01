Ми вже в Лимані, але йдуть бої, - речник Східного угруповання ЗСУ (оновлено)

Бійці Збройних сил України увійшли до Лиману (Донецька область). Наразі там точаться бої.

Про це в ефірі телемарафону заявив спікер Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє РБК-Україна.

"Інформація і те відео, яке ви бачили зі стелою, - це правда. Ми вже в Лимані, але йдуть бої. Деталі будуть пізніше", - заявив Череватий.

Оновлено. А заступниця міністра оборони Ганна Маляр знову попросила блогерів не випереджати події, бо "в Лимані бої".

"У Лимані бої. Стриматись і не писати в фейсбуці значно простіше, ніж нашим зараз там. Стримайтесь. Генштаб не забуде повідомити тоді, коли буде для вас інформація", - написала вона.

Нагадаємо, що українські сили оборони розгорнули державний прапор біля вʼїзду в місто Лиман.

Лиман – місто Донецької області, довкола якого останніми днями зосередились запеклі бої. Речник Східного угруповання військ раніше повідомив, що російське угруповування в районі Лимана оточене. Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки – звільнені, там тривають стабілізаційні заходи.