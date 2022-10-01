Ризик ядерного удару був з самого початку агресії росіян, - Білий дім

Ризик ядерного удару існував з самого початку російської агресії, сказав радник з нацбезпеки США Джейк Салліван, відповідаючи на питання щодо того, чи зросла ядерна загроза з боку Росії за останні пів року.

Про це повідомляє Голос Америки.

"В різні часи конфлікту, включаючи на початку, Путін розмахував ядерною картою", - сказав Салліван.

Він запевнив, що США серйозно сприймали і сприймають ці погрози і чітко заявляють росіянам про наслідки таких дій.

"Ми говоримо Росії прямо про рішучу відповідь Сполучених Штатів, у випадку, якщо Росія стане на цей темний шлях", - додав посадовець.

Салліван зауважив, що наразі ознак невідворотного застосування ядерної зброї немає, але США і союзники активно слідкують за ситуацією.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав Захід не піддаватися на російський шантаж ядерним озброєнням. Страх може призвести до спроб Росії захопити ще більше територій.

У Білому домі заявили, що наразі США не фіксували ознак того, що Москва готується вдатися до ядерного удару. Водночас, за даними західних медіа, розвідувальні служби США та їхніх союзників активізують зусилля з виявлення будь-яких російських військових дій, які можуть сигналізувати, що Путін віддав наказ про використання ядерної зброї в Україні.