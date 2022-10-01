Україна підписала заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку
Україна підписала заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку
Росія вдарила по гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Загинули понад 20 мирних людей (оновлено)
Росія вдарила по гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Загинули понад 20 мирних людей (оновлено)
ЗСУ, ймовірно, майже завершили оточення окупантів у Лимані, – ISW
ЗСУ, ймовірно, майже завершили оточення окупантів у Лимані, – ISW
Путін оголосив незаконну анексію чотирьох областей України
Путін оголосив незаконну анексію чотирьох областей України
Джонатан Літтель: “Спочатку має бути повна перемога України. Про все інше ми можемо турбуватися потім”
Джонатан Літтель: “Спочатку має бути повна перемога України. Про все інше ми можемо турбуватися потім”
Митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії
Митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії
Помер заслужений журналіст України і театральний критик Олег Вергеліс
Помер заслужений журналіст України і театральний критик Олег Вергеліс
«Нерукостислі»: як сексисти втрачають аудиторію і прибуток, або чого нас вчить історія очільника Yakaboo
«Нерукостислі»: як сексисти втрачають аудиторію і прибуток, або чого нас вчить історія очільника Yakaboo
Переможець не завжди отримує все. Урок російсько-японської війни для України
Переможець не завжди отримує все. Урок російсько-японської війни для України
ГоловнаСуспільствоВійна

Ризик ядерного удару був з самого початку агресії росіян, - Білий дім

США серйозно сприймали і сприймають ці погрози.

Ризик ядерного удару був з самого початку агресії росіян, - Білий дім
Фото: ЕРА/UPG

Ризик ядерного удару існував з самого початку російської агресії, сказав радник з нацбезпеки США Джейк Салліван, відповідаючи на питання щодо того, чи зросла ядерна загроза з боку Росії за останні пів року.

Про це повідомляє Голос Америки.

"В різні часи конфлікту, включаючи на початку, Путін розмахував ядерною картою", - сказав Салліван. 

Він запевнив, що США серйозно сприймали і сприймають ці погрози і чітко заявляють росіянам про наслідки таких дій.

"Ми говоримо Росії прямо про рішучу відповідь Сполучених Штатів, у випадку, якщо Росія стане на цей темний шлях", - додав посадовець.

Салліван зауважив, що наразі ознак невідворотного застосування ядерної зброї немає, але США і союзники активно слідкують за ситуацією.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав Захід не піддаватися на російський шантаж ядерним озброєнням. Страх може призвести до спроб Росії захопити ще більше територій.

У Білому домі заявили, що наразі США не фіксували ознак того, що Москва готується вдатися до ядерного удару. Водночас, за даними західних медіа, розвідувальні служби США та їхніх союзників активізують зусилля з виявлення будь-яких російських військових дій, які можуть сигналізувати, що Путін віддав наказ про використання ядерної зброї в Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також