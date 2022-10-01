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Монголія видаватиме дозволи на проживання усім росіянам, які по них звернуться

Минулого тижня через прикордонне місто Алтанбулаг до країни в'їхали 6 268 росіян.

Монголія видаватиме дозволи на проживання усім росіянам, які по них звернуться
Монголія (ілюстративне фото)
Фото: marison.com.ua

Монголія готова видавати дозволи на проживання всім громадянам Російської Федерації, які по них звертаються.

Про це заявив керівник імміграційного агентства Монголії Нергуін Ууганбаяр, передає Бі-бі-сі.

Зазначається, що його заява пролунала на тлі втечі росіян від путінської мобілізації до сусідніх країн.

Ууганбаяр не уточнив термін дії дозволів. За його словами, минулого тижня через прикордонне місто Алтанбулаг до країни в'їхали 6 268 росіян.

Зараз росіяни можуть в'їжджати в Монголію без візи і залишатися в країні протягом 30 днів, а потім - просити про продовження перебування.

Нагадаємо, раніше Казахстан повідомив, що після заяви Путіна до країни прибуло 98 тисяч росіян. На Кавказі на кордоні з Грузією вишикувалася величезна черга з російських автомобілів. Грузія заявила, що щодня прибували близько 10 тисяч росіян.

Фінляндія закрила свій кордон для більшості російських відвідувачів, хоча є деякі винятки - наприклад, для возз’єднання сімей і роботи. Раніше такий крок зробили Польща та країни Балтії - Естонія, Латвія та Литва.

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