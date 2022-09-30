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Законопроєкт про допомогу Україні на 12 млрд доларів ухвалили обидві палати Конгресу США

Тепер документ має підписати президент США.

Законопроєкт про допомогу Україні на 12 млрд доларів ухвалили обидві палати Конгресу США
Фото: EPA/UPG

Палата представників США ухвалила законопроєкт про короткострокове державне фінансування для уникнення “шатдауну” уряду США.

Про це повідомив “Укрінформ”.

Уточнюється, що саме цей законопроєкт містить понад 12 млрд доларів допомоги Україні у сфері безпеки й економіки.

На підтримку документа висловилися 230 конгресменів, проти - 201.

Здебільшого не підтримали законопроєкт представники Республіканської партії. Їх основні претензії стосувались недостатнього фінансування безпеки кордонів США, відновлення ланцюгів поставок та боротьби з інфляцією.

Раніше Сенат США ухвалив цей законопроєкт переважною більшістю голосів - 72 проти 25. 

Нагадаємо, в цьому законопроєкті закладені 7,8 млрд доларів на оборону, і ще 4,5 млрд доларів на пряму бюджетну підтримку України.

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