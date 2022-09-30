Наступного тижня США оголосять про черговий пакет військової допомоги Україні

Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван під час брифінгу у Білому домі , Вашингтоні, 11 липня 2022.

США планують оголосити про черговий пакет військової допомоги Україні вже наступного тижня.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Раніше цього тижня ми анонсували значний новий пакет допомоги на понад мільярд доларів для України, до якого входять 18 HIMARS, як частина наших довгострокових зусиль зі зміцнення українських Збройних Сил на прийдешні роки", – сказав Салліван.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Вони обговорили актуальну ситуацію на фронті, а також шосту зустріч у форматі "Рамштайн", заплановану на 12 жовтня.