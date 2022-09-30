Литва закупить для української армії дрони-камікадзе Warmate

Міністерство оборони Литви сьогодні підписало договір із польською компанією WB Group на придбання дронів-камікадзе Warmate для України, повідомляє Delfi.
Дрони придбають на кошти, які пожертвували литовці на підтримку нашої держави.
Заступник міністра Вілюс Семяшка раніше повідомляв, що в Польщі буде придбано два повні комплекти, які включають пускову установку і 37 одиниць безпілотників.
Закупівлю дронів узгодили з українськими військовими. Постачання заплановано на жовтень-листопад.
Дрони-камікадзе Warmate легко транспортуються, їх вага – близько 5,7 кг, вони можуть діяти на відстані до 30 км і атакувати зі швидкістю 150 км/год.
Кошти на безпілотники для України зібрав засновник телеканалу Laisves TV Андрюс Тапінас. Він започаткував ініціативу Legion of Boom, завдяки якій зібрали понад 2 млн євро. Половину суми виділять на придбання Warmate.
Нагадаємо, Литва передасть Україні зимову форму для ЗСУ на суму близько 2 млн євро для майже 25 000 бійців.
Також країна надала 50 бронетранспортерів M-113 для української армії.