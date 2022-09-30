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Литва закупить для української армії дрони-камікадзе Warmate

Нині відповідний договір підписали литовське Міноборони і польська компанія.

Литва закупить для української армії дрони-камікадзе Warmate
безпілотники Warmate
Фото: Скріншот відео

Міністерство оборони Литви сьогодні підписало договір із польською компанією WB Group на придбання дронів-камікадзе Warmate для України, повідомляє Delfi.

Дрони придбають на кошти, які пожертвували литовці на підтримку нашої держави. 

Заступник міністра Вілюс Семяшка раніше повідомляв, що в Польщі буде придбано два повні комплекти, які включають пускову установку і 37 одиниць безпілотників. 

Закупівлю дронів узгодили з українськими військовими. Постачання заплановано на жовтень-листопад.

Дрони-камікадзе Warmate легко транспортуються, їх вага – близько 5,7 кг, вони можуть діяти на відстані до 30 км і атакувати зі швидкістю 150 км/год. 

Кошти на безпілотники для України зібрав засновник телеканалу Laisves TV Андрюс Тапінас. Він започаткував ініціативу Legion of Boom, завдяки якій зібрали понад 2 млн євро. Половину суми виділять на придбання Warmate.

Нагадаємо, Литва передасть Україні зимову форму для ЗСУ на суму близько 2 млн євро для майже 25 000 бійців.

Також країна надала 50 бронетранспортерів M-113 для української армії.

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